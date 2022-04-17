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İsrail'de koalisyon krizi; Filistinli ortak üyeliğini askıya aldı

İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am), sekiz partinin bir araya geldiği koalisyon hükümetindeki üyeliğini Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar nedeniyle geçici olarak askıya almaya karar verdiği açıklandı.

1 Saat Önce
2022-04-17 23:46:35
İsrail'de koalisyon krizi; Filistinli ortak üyeliğini askıya aldı

Birleşik Arap Listesi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle hükümetteki ve parlamentodaki üyeliğini geçici olarak askıya alma kararı aldı.

Partinin, aldığı bu kararla, İsrail polisinin son dönemde Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve bölgede artan gerilim nedeniyle Filistinli tabanından gelecek tepkiden kaçınmayı amaçladığı belirtildi.

Ramazan ayı bitene kadar geçici bir hamle

Ra'am'ın bu adımını İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile koordinasyon içinde attığı ve ramazan ayı bitene kadar geçici bir hamle olduğu aktarıldı.

İsrail'de 8 partinin bir araya gelerek Haziran 2021'de oluşturduğu koalisyonda, ülke tarihinde bir ilk olarak İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsilcisi partilerden Ra'am, 4 milletvekiliyle yer almıştı. İsrail'de sağ siyasetçi Naftali Bennett'in başbakanlık koltuğunda oturduğu hükümette yer alan Ra'am Partisi, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler ve İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından koalisyonda rol aldığı için bazı durumlarda Filistin kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. AA .

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