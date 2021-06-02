DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tunus açıklarında göçmen teknesi alabora oldu
''ABD’nin Avrupa ve Türkiye’deki üslerinde 100 nükleer uçak bombası var''
Analiz: Erken faiz indirimi beklentileri uygun değil
Çin’den bazı gelişmiş ülkelere 'aşı stokçuluğu' tepkisi
ABD: Münbiç’teki şiddet olaylarından endişeliyiz
İsrail’de koalisyon hükümeti kurmakta anlaşmaya varıldı
AB’den aday ülkelere 14,1 milyar avro destek
Çamaşırhane müzesinden çamaşır makinesine
Para yerine tuz ister misiniz?
Fransa, 'devletin istikrarsızlaştırılmasına' karşı ajans kuracak
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
Bakan Selçuk: Planımız 1 Eylül’de okulları beş gün açmak
Survivor Koro kimdir?
Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı?
Gazze'de 'şüpheli bir cisim' patladı: 2 ölü

İsrail’de koalisyon hükümeti kurmakta anlaşmaya varıldı

İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.06.2021 23:31:56
İsrail’de koalisyon hükümeti kurmakta anlaşmaya varıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partileri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Başbakan Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lapid ve koalisyonda yer alacak partilerin liderlerini tebrik etti.

Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak.

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid'e devredecek.

KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULURSA NETANYAHU'NUN 12 YILLIK BAŞBAKANLIĞI SONLANACAK

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Lapid ile yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Orbach'ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor.

İşte bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş