İsrail’de iç savaş uyarısı! Şabak yetkilisi: Hiç bu kadar endişe duymamıştım

İsrail iç istihbarat örgütü Şabak eski direktörlerinden Yuval Diskinişgal rejiminin iç savaşa yol açabilecek bir bölünme ve çözülme yaşadığını söyledi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail iç istihbarat servisi Şabak'ın eski direktörlerinden Yuval Diskin, işgal rejiminin iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, İsrail toplumunda işgal rejiminin kuruluşundan bu yana görülmemiş bir bölünme yaşandığına dikkat çekti.

Diskin, Tel Aviv merkezli YediotAhronot gazetesinde yayımlanan makalesinde, İsrail'in üç kez yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, ilk ikisinin 1948 ve 1973'te olduğunu, üçüncü tehlikenin ise 2022'de yaşanmakta olduğunu ifade etti.

SAVAŞ TEHLİKESİ DEĞİL BÖLÜNME İHTİMALİ

Mevcut tehlikenin Arap ülkeleri ordularıyla savaştan ibaret olan ilk iki tehlikeden farklı olduğuna işaret eden Diskin, işgal rejiminin iç savaşa yol açabilecek bir bölünme ve çözülme yaşadığını söyledi.

“Hayatımda hiç bugünkü kadar endişe duymadım” diyen Diskin, ideolojik farklılıkların ve görüş ayrılıklarının daima var olduğunu ve olması gerektiğini, fakat 2000'den sonraki yirmi yıl içinde işgal rejiminde ideolojilerin ve görüşlerin yerini nefretin aldığını ve bir takım çıkar sahibi kişilerin de bunu körüklediklerini öne sürdü.

Nefretin İsrail politikasında tehlikeli bir oyunu ortaya çıkardığını belirten Diskin, işgal rejimi toplumunun altında birleşeceği ortak bir çatı olmaması halinde birbirinden nefret eden kabilelere bölüneceğini bildirdi.