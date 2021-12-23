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TIMETURK / DÜNYA / İsrail’de ekimden bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail’de ekimden bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı son ayların en yüksek seviyesine çıktı.

29 Dakika Önce
2021-12-23 19:12:40
İsrail’de ekimden bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1400 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun ekim ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, aralık başında 1,02 olan salgının yayılma hızının 1,34'e yükseldiği kaydedildi.

Son verilerle ülkedeki aktif vaka sayısı 9 bin 591'e çıkarken, ağır hasta sayısı da 124 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı daha önce Kovid-19'un Omicron varyantı teşhisi konulan hasta sayısının 341'e yükseldiğini duyururken, bugünkü açıklamada bu varyanta ilişkin herhangi bir güncellemeye yer verilmedi.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, dün de 60 yaş üstü vatandaşlar ile risk grubundaki sağlık çalışanlarına dördüncü dozun uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Ülkede şu ana kadar 6 milyon 481 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 857 bin kişiye ikinci, 4 milyon 176 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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