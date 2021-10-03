İsrail'de aşı pasaportu protestosu; sokağa döküldüler

İsrail'de Kovid aşısı olmuşlarla Kovid geçirip antikor geliştirmişlere verilen ve mekanlara giriş izni sağlayan yeşil pasaport, artık son aşı dozundan itibaren 6 ay için geçerli olacak.

İsrail'de bugün yürürlüğe giren bağışıklık kurallarındaki güncellemelere göre kapalı veya kalabalık mekanlara girmek için gereken yeşil pasaporta üçüncü doz aşı olma zorunluluğu getirildi. Böylece henüz destekleyici üçüncü doz aşıyı olmamış yaklaşık 2 milyon İsrailli yeşil pasaport hakkını kaybetti.

Bugün devreye giren yeşil pasaportun son dozdan itibaren 6 ay boyunca geçerli olması kuralından 1.7-1.9 milyon İsraillinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Mevcut tüm yeşil pasaportlar hükümsüz hale gelirken, İsrailliler yeni yeşil pasaportlarını sağlık bakanlığı web sitesi ya da uygulamasından edinebilecek. Yeni yeşil pasaport, son doz aşının olunmasından bir hafta sonrasından başlayarak 6 ay boyunca geçerli olacak.

Kovid'den iyileşenlere de yeşil pasaport alabilmek için bir doz aşı olma zorunluluğu getirildi.

Aşı olmaya uygun bulunmayan kişiler ücret ödeyerek yaptıracakları testin negatif sonuç vermesi halinde geçici yeşil pasaport alabilecek. İsrail basınına göre enfeksiyon oranlarının yüksek olduğu kentlerdeki toplanma yerleri ve mekanlarda polisin aşı belgesi denetimleri artırılacak.

Araç konvoyları oluşturarak protesto

Yeşil pasaport sistemini protesto için sokağa dökülen İsrailliler, araç konvoyları oluşturarak trafiği yavaşlattı ve şabatın ardından pazar günü işe gidilmesine engel çıkardı. Sistemi aşı olma zorunluluğu dayattığı için protesto edenlerden biri olan Sarah Felt, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan otoyoldaki eylem sırasında "Zorla aşı ve ilaç kullandırmaya tamamen karşıyız, kabul etmediğimiz herhangi bir şeyin çocuklarımıza ve torunlarımıza yapılmasına kesinlikle karşıyız" dedi.

Kovid'e karşı destekleyici üçüncü doz aşı uygulamasına geçen ilk ülke olan İsrail, 1 Ağustos'ta 60 yaş ve üstü için başlattığı kampanyayı ikinci dozu 5 ay önce olmuş 12 yaş ve üstü herkese genişletmiş durumda.

4. dalgadan çıkış gözüktü

Pandeminin 4. dalgasından çıkma emareleri gösteren İsrail'de hastaneye kaldırılan ağır vaka vaka sayısı 17 Ağustos'tan beri ilk kez önceki gün 600'ün altına düştü. Cuma günü toplam sayısı 586 olan ağır vakalardan 422'si, yani yüzde 70'i aşısız, 108'i ise üç doz aşının sadece ikisini olmuş hastalardı. Üç dozu da olmuş ağır vaka sayısı ise 37'ydi. Perşembe günü yapılan yaklaşık 120 bin testten yüzde 3.81'i (4353) pozitif sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü "Dördüncü dalganın sonuna geldiğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Nüfusun 3.5 milyonuna 3 doz aşı yapıldı

Pfizer/BioNTech aşısı kullanan İsrail'de bu yaz nüfusta azalan aşı etkinliğini desteklemek için üçüncü doz kampanyası başlatıldı. 9.3 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 60'ından fazlası iki doz aşı olmuş durumdayken, 3.5 milyonuna üçüncü doz da yapıldı. Ancak en az 2 milyon kişi sadece iki doz olduğundan yeşil pasaportla edindikleri ayrıcalıkları kaybedecek.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.