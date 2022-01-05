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TIMETURK / DÜNYA / İsrail’de AA kameramanına saldırı!

İsrail’de AA kameramanına saldırı!

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darp etti.

59 Dakika Önce
2022-01-05 20:19:41
İsrail’de AA kameramanına saldırı!

Tel Aviv'deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle'yi hakaretler eşliğinde darp etti. Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.

Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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