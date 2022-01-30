İsrail Cumhurbaşkanı'nın BAE ziyaretinde dikkat çeken detay

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ülkesinin BAE ile yaptığı normalleşme anlaşması sonrası Abu Dabi’yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu. İsrail Basın Ofisinden yapılan ikinci açıklamada, Herzog’u taşıyan uçağın ise Suudi Arabistan hava sahasını kullandığına dikkat çekildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki ülke ilişkilerinde sağlanan normalleşmenin ardından ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Herzog, eşi Michal Herzog ile bu sabah, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine Abu Dabi'ye gitti.

BAE ziyaretini "tarihi bir yolculuk" olarak nitelendiren Herzog, "Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'in kişisel daveti üzerine BAE'ye gidiyorum ve onunla görüşeceğim. Bin Zayid'e başarılar diliyorum; İsrail ile barış anlaşması imzalayan cesareti ve cesur liderliği için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Herzog'un uçağı Suudi Arabistan hava sahasını kullandı

İsrail Basın Ofisinden yapılan ikinci açıklamada, Herzog'u taşıyan uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullandığına işaret edildi.

Açıklamada, pilotun, "Şu anda Suudi Arabistan hava sahasındayız. Bir tarihe imza atıyoruz. Yakın zamanda başkentin (Riyad) üzerinden uçacağız." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Bunun üzerine Herzog'un kokpite geçtiği ifade edilen açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, "Şüphesiz bu çok etkileyici bir an." sözleri aktarıldı.

Herzog'u BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan karşıladı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile eşi Michal'i Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan'ın karşıladığı belirtildi.

Herzog, Bakan Al Nahyan ile gerçekleştirdiği toplantı öncesi, "İsrail Cumhurbaşkanı olarak BAE'ye ilk ziyaretimi yapıyorum. Dışişleri Bakanı Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de yapılan bu sıcak karşılamadan çok memnunuz ve derinden etkilendik." diye konuştu.

Isaac Herzog, BAE'ye ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 13 Aralık 2021'de Abu Dabi'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelmişti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalamıştı.

İki gün sürecek ziyarette, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüşeceği ve Dubai'deki Expo 2020 fuarında İsrail Ulusal Günü'nün açılışını yapacağı duyuruldu.

Herzog'un ayrıca BAE'deki Yahudi cemaatinin temsilcileri ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Herzog'u Türkiye'ye davet ettiğini söylemiş, Tel Aviv'den somut bir plan olmadığı açıklaması gelmişti.

BARIŞ MESAJI VERDİ

Herzog, ziyaret kapsamında barış mesajları verirken, “Bütün bölgeye, bölge halklarına bir barış nimeti ve bir barış mesajı getiriyorum. Barış, bölge halklarının yararına refah, ilerleme ve büyümeyi beraberinde getiriyor” dedi.

İsrail'le barış anlaşması imzalayan ve tüm bölgeye barışın bölge halkları için tek alternatif olduğu mesajını gönderen cesareti ve cesur liderliği için ona iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

BAE'nin büyükelçisi Mohammed Al Khaja Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Herzog'un ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğini söyledi. Herzog, geçen yılın Temmuz ayında Tel Aviv'deki BAE büyükelçiliği açılışında da bulunmuştu.

BAŞBAKAN DÜZEYİNDE DE İLK RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ

İsrail'de cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde temsili bir görev kabul edilse de bu ziyaret ilk olacağı için önem taşıtyor. Başbakan Naftali Bennett de Aralık ayında BAE'yi ziyaret etmiş, BAE'ye resmi bir ziyarette bulunan ilk İsrail başkanı olmuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ofisinden yapılan açıklamada, dünya güçlerinin İran'la nükleer anlaşmayı yeniden gündeme getirdiği ve bölgesel gerilimin arttığı bir dönemde Körfez bağlarını güçlendirmeye çalıştığı belirtildi.

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