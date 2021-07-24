İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Erdoğan’a işbirliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliği çağrısında bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, “Geçen günlerde Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda işbirliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz.” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a işbirliği çağrısında bulundu. Herzog, “Geçen günlerde T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda işbirliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz.” dedi.

T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'a yaptığı işbirliği çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öztürk'e göre geçen hafta Batı Kudüs'teki İslam Sanatları Müzesinde “Kahve: Doğu ve Batı” adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yolculuğu ve İslam-Osmanlı dönemi sanat eserleri ziyaretçilere sunuldu.

Sergide, “Türkiye'den Sürdürülebilirlik Akademisi” Başkanı Murat Sungur Bursa konuşma yaptı.

Sergiye İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bant kaydı göndererek verdiği mesajlar ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Herzog şunları söyledi:

‘BİR MASAYA OTURDUĞUMUZDA…'

"Sonuçta bir masanın etrafına kahve içmeye oturduğumuzda aramızdaki farklar ve anlaşmazlıkların o kadar da büyük ve korkutucu olmadığı görülecektir.

‘GEÇEN GÜNLERDE ERDOĞAN'LA KONUŞTUM'

Bursa çiftine büyük bir cömertlikle bu güzel sergiyi gerçekleştirdikleri için ve ayrıca da Kültür Müşaviri Selim Öztürk'e de teşekkür etmek isterim. Geçen günlerde T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm.

‘BÖLGEMİZİ İŞBİRLİĞİ İLE DAHA İYİ BİR GELECEĞE TAŞIYABİLİRİZ'

Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda işbirliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz. Son teşekkürüm İslam Sanatları Müzesi yetkililerine.

Yasadığımız bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler arası zengin kesişim noktalarını öğretiyorlar. Ve bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutundan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum." ifadelerine yer verdi.

T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk de İsrail Cumhurbaşkanı'na resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Öztürk şöyle konuştu:

"Bu sıcak ve dosthane konuşmayı serginin açılışına ilettiğiniz teşekkürler Sayın Herzog. Ayrıca bu güzel müzeyi, bu sergiye ev sahipliği yapmasına imkan sağladığınız için de minnettarız.

Eminim ki bir fincan Türk kahvesi bir masanın etrafındaki bölge liderlerine sunulduğunda pek çok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. O gün geldiğinde emin olun kahveler bizden olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.