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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğü ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın geçen hafta Amman'da bir araya geldiği bildirildi.

31 Dakika Önce
2021-09-04 23:16:30
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğü ortaya çıktı

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ağustos'taki görüşmenin Kral Abdullah'ın daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede Herzog ile Abdullah'ın, İsrail-Ürdün ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıkları ifade edildi.

Ürdün'den ve Kral Abdullah'tan övgüyle bahseden Herzog, tarım, enerji ve iklim değişikliği gibi konuları ele aldıklarını dile getirdi.

İsrail basını, Başbakan Naftali Bennett'in Kral Abdullah ile temmuz ayı başında Amman'da gizlice görüştüğünü iddia etmiş ancak Tel Aviv yönetimi bu habere ilişkin açıklama yapmamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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