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TIMETURK / DÜNYA / İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

3 Saat Önce
2022-02-15 11:07:35
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek. .

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