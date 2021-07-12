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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ''Filistin-İsrail diyaloğu'' açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletti.

2 Saat Önce
2021-07-12 00:49:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ''Filistin-İsrail diyaloğu'' açıklaması

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Abbas, 7 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlayan Herzog'u telefonla arayarak tebrik etti.

Herzog, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Filistin Devlet Başkanı Abbas'la konuştum ve önceki İsrail cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlamasını ve sürdürülmesini planladığımı kendisine ilettim." ifadesini kullandı.

Herzog, diyaloğun ilişkilerin geliştirilmesini ve iki halk arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Herzog'la görüşmesinde Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te kalıcı barışın sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Abbas, kapsamlı ve adil barışın tesisi için gerekli koşulları oluşturacak pratik adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, daha önceki haberinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için bir talep listesi hazırladığını iddia etmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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