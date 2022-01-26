DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Otogarda mahsur kalanlar geceyi yazıhane ve mescitlerde geçiriyor
Nijerya'da başörtüsüne serbestlik getirildi
Ablasını boğarak öldüren genç: 'Hayatımı mahvetmişti'
Velilere yarıyıl önerisi: Çocuklarınızı santranca yönlendirin
2022 Resmi Tatil Günleri
ABD’de aşı zorunluluğunda geri adım
2022-DİB-MBSTS başvuruları başladı
NATO, Rusya'nın tekliflerine bu hafta karşılık verecek
İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti
2022 AÖL Kayıt Yenileme Ne Zaman Bitiyor? AÖL Kayıt Nasıl Yapılır?
Hırvatistan: Savaş çıkarsa NATO’daki askerlerimizi geri çekeceğiz
ABD: Çip sıkıntısı devam edecek
Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze saldırısı
Fransa'nın aylardır Burkina Faso'da darbe senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi
İkinci el araç almanın püf noktaları I Aldığınız araç çalıntı mı? Sahte ilanlara dikkat!

TIMETURK / DÜNYA / İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İstifanın 'İsrail polisinin Pegasus yazılımıyla kendi vatandaşlarını da izlediği' yönündeki haberlerden bir hafta sonra gelmesi dikkati çekti.

1 Saat Önce
2022-01-26 00:07:29
İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımının üreticisi NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Asher Levy istifa ettiğini açıkladı.

İsrail'in "Walla" haber sitesi, NSO Group'un CEO'su Levy'in istifasını duyurduğu kısa açıklamasını yayımladı.

Açıklamasında, NSO Group'un şirket yöneticiliğinden istifa ettiğini belirten Levy, "Görevimin son bulması ile şirketle ilgili son raporlar arasında hiçbir bağlantı yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımlanan "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.

Özellikle İsrail polisinin önceki şefleri Roni Alsheich (2015-2018) ve Moti Cohen (2019-2020) döneminde sistemin yasal çerçeve dışında kullanıldığı kaydedilmişti.

Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş