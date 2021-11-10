İsrail Büyükelçisi'ni kaçırdılar! Görüntüler şok etkisi yarattı

İngiltere'nin ünlü London School of Economics üniversitesinde bir panele katılan İsrailli Büyükelçi Hotovely, binadan çıkarken öfkeli bir kalabalıkla karşılaştı. Elinde çiçekle bir anda ne olduğunu anlayamayan diplomata saldırı görüntüleri gündemde deprem etkisi yarattı.

İsrail'in İngiltere büyükelçisi dün gece Filistin yanlısı öğrencilerin binayı basmaya çalışması üzerine London School of Economics'te (LSE) kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

Tzipi Hotovely, öğrenci sendikası tarafından İsrail karşıtı protestocuların öfkesini ateşleyen bir tartışma forumuna davet edilmişti. Öğrenciler, diplomatın 'yerleşimci sömürgeciliğini savunduğunu, İslamofobik söylemde bulunduğunu ve Filistin karşıtı ırkçılığı sürdürdüğünü' iddia etti.

'SİZE YAZIKLAR OLSUN'

Çıkan olaylardan önce yayınlandığı anlaşılan başka bir videoda, yüzlerce gencin binanın dışında Filistin bayrakları sallayarak 'Size yazıklar olsun' diye bağırdığı görülüyordu.

Önceki bir videoda, Hotovely'nin bina içindeki sakin bir soru-cevap forumu sırasında öğrencilerle konuştuğu görülüyordu. Diplomat, konferans salonunun önünde ev sahibinin yanında otururken, gençler her iki tarafta da oturup dinledi.

Hotovely panelde, "IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) asla sivilleri hedef almaz. Bu kadar basit. IDF, roketlerin fırlatıldığı sivil yerleri hedef alıyor çünkü uluslararası hukuka göre terör örgütünün altyapısı olan yerleri hedef almanıza izin var" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDEN HIZLA KAÇTI

Tzipi Hotovely, binadan çıktığı anda gerginlik tavan yaptı ve korumaları tarafından diplomatik aracına götürüldü, protestocular çığlık atıp onu yakalamaya çalışırken de olay yerinden hızla kaçtı.

Sendikada düzenlenen bir toplantıya katılan diplomat, arabasına binerken göstericilerin 'utanmıyor musun' diye bağırırken çiçek taşıyordu. Öğrencileri 'arabanın camını kırmaya' ve 'binayı talan etmeye' çağıran LSE Class War (LSE Sınıf Savaşı) adlı bir Instagram hesabı, çıkan olayları üstlenmiş gibi görünüyor.

Korumalar, diplomatı aracın arkasına koşturdu. Diplomatın aracı hızla uzaklaştı ve onu kalabalığın arasından geçiren öndeki güvenlik aracını izledi. Göstericiler daha sonra güvenlik görevlileriyle çatıştı.

BAKANLAR'DAN 'TEHDİTKAR' OLAYA KINAMA

Bakanlar Nadhim Zahawi ve James Cleverly bu sabah 'saldırgan ve tehditkar' olayı kınadı. Dün geceki görüntülerde Hotovely, Holborn kampüsündeki bir tartışmanın ardından öğrenci birliğinden kaçarken elinde çiçek tutarken görüldü. Hotovely, kendisini yuhalayan ve 'Utanmıyor musun' diye bağıran Filistin yanlısı öfkeli protestocular tarafından karşılandı.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Bir protestocu öğrenci, İran devletiyle bağlantılı Press TV'ye şunları söyledi: "Bu üniversitedeki öğrenciler çok utanıyor. Bu üniversite, öğrenci organını tanımakta ve temsil etmekte başarısız olmuştur. Filistinliler temsil edilmezse tartışmayı bırakmayacağız."

Bir başkası, "Bu kişi gibiler gerçekten konuşma hakkını hak etmiyor. Bütün bir halkı insanlıktan çıkaran yorumlar yaptı" derken, başka bir öğrenci de "İnsanları insanlıktan çıkarabiliyor ve onların konuşma haklarını reddedebiliyorsa, neden kendisinin konuşma hakkı olsun" ifadelerini kullandı.

'18:25'TE İÇERİ GİRİYORUZ'

Instagram hesabı LSE Class War, kaosu üstlendi. Hesapta olaydan önce şöyle yazıyordu: "Büyükelçi arabasının camını kim kırarsa, bira bardağı alır." Hesap daha sonra şunu ekledi: "18:25'te içeri giriyoruz. Hadi onu sallayalım."

LSE Class War grubu ile, daha önce özel okul öğrencilerini yasaklamaya, serbest piyasa ekonomisti Friedrich Hayek'i müfredattan çıkarmaya, platform konuşmacılarına yer vermemeye ve personel için azınlık kotaları getirmeye çalıştığı için alay edilmişti.

Kendisini Suriye, Lübnan ve Küresel Cihatçı Terörizm odaklı bir araştırmacı olarak tanımlayan Hadi Nasrallah, videoyu Twitter'da ilk paylaşan kişi oldu: "İsrail büyükelçisi Tzipi Hotovely, öğrencilerin onun varlığını protesto etmesi ve ona bir platform vermeyi reddetmesi üzerine Londra'daki LSE üniversitesinden kaçmak zorunda kaldı. Sömürge savaş suçlularına her yerde bu şekilde davranılmalıdır. #Özgür Filistin."

Üniversitede siyaset bilimi okuyan 19 yaşındaki Reem İbrahim, görüntüleri internette şu başlıkla yayınladı: "Açık tartışmaları kapatmanın Filistin halkına yardım edeceğini düşünen herkes aldanır."

LSESU Filistin Derneği etkinlik öncesinde şunları söyledi: "Filistin karşıtı ırkçılık ve savaş suçları geçmişine sahip bir şahsa yapılan davetin yanı sıra, LSESU'nun her şeyden önce bu etkinliği onaylamasından dolayı öfkeliyiz."

BÜYÜKELÇİ OLMASI TARTIŞMALI BİR KARARDI

Hotovely'nin, eski Başbakan Benjamin Netanyahu ve onun Likud partisinin bir üyesi olarak, İsrail'in İngiltere Büyükelçisi olarak atanması tartışmalı bir tercihti. Geçen yıl Londra'da göreve başlayan Hotovely, solcu İngiliz Yahudileri arasında kargaşaya yol açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Netanyahu bu yılın başlarında iktidardan düştüğünde onu görevinden almaya çalıştı ancak üç yıllık sözleşmesi nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.