İsrail Büyükelçisi açıkladı: Bennett artık Putin ile iletişim kurmuyor

'İsrail artık Ukrayna krizini çözecek ana uluslararası arabulucu değil' diyen İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, Başbakan Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile neden iletişim kurmadığını açıkladı.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, İsrail'in Suriye'de İran destekli güçlere karşı karşı uzun vadeli hava harekatının Rusya tarafından önlemesinden korktuğu için Başbakan Bennett'in Ukrayna konusunda Rusya lideri Putin ile iletişim kurmadığını açıkladı.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşı hakkında temas halinde olmadığını ve Ukrayna savaşının sona ermesinde önemli bir rol oynamadığını söyledi.

İngiliz Middle East Eye web sitesine göre Bennett, Rus mevkidaşı ile görüşmek için geçen ay Moskova'ya sürpriz bir ziyarette bulundu ve Benett'inin bu hamlesi ABD, Almanya ve Fransa ile koordineli olarak geldi .

Site'nin Financial Times gazetesine dayardığırdığı haberde, İsrail Başbakanı'nın Ukrayna ile Rusya arasında erken müzakere çabalarında "kilit uluslararası arabulucu" olduğunu söyledi.

Ancak İsrail liderliğindeki arabuluculuk, sürpriz bir şekilde geri çekildi.

Middle East Eye internet sitesi, krizi çözme ve arabuluculuk çabaların durduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin önerdiği Ukrayna-Rusya zirvesinin Kudüs'te yapılmadığını bildirdi.

Ardından, Mart ayında, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye'nin tatil beldesi Antalya'da bir araya geldi ve yetkililer, müzakerelerde bir ilerleme beklentisini açıkladılar.

Herzog'un yorumları, 11 Nisan Pazartesi günü Amerikan gazetesi "Washington Post" tarafından düzenlenen ve Bennett'in krizde arabuluculuk çabalarına öncülük etmediğini söylediği bir etkinlikte geldi.

Herzog, Tel Aviv'in tarafsız tarafın çatışmadaki rolünden memnun olduğu iddialarına katılmadığını da belirterek, "Bu savaşın başlangıcından beri İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı olduğunu açık bir şekilde ilan etti." dedi.

Tel Aviv Moskova'yı kızdırmaktan korkuyor

Büyükelçi Herzog, İsrail'in Suriye'de İran destekli güçlere karşı karşı uzun vadeli hava harekatını önlemesinden çekindiği için Başbakan Bennett'in Ukrayna konusunda Rusya lideri Putin ile iletişim kurmadığını söyledi. Herzog, "Tel Aviv, Moskova'yı kızdırmaktan korkuyor" dedi.

Herzog, "İsrail, Suriye'deki ve bölgedeki İran askeri hedeflerine karşı sık sık önlemlere başvurduğundan, bu hareket özgürlüğünü sürdürmesi son derece önemli" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki gelişmiş hava savunma sistemleri ve savaş uçakları aracılığıyla "İsrail saldırısının önünü kapatabileceğini ve Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk çabalarında karşılaştığımız sınırlamanın bu olduğunu" açıkladı.

İran meselesine gelince, Herzog, Tel Aviv'in kendisiyle 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarına karşı olduğunu da ifade etti. Herzog, İran'ın nükleer programında son yıllarda kaydettiği ilerlemeye atıfta bulunarak, anlaşmanın yeniden canlandırılmasının İran'ın nükleer bir devlet olma eşiğine ulaşmasını meşrulaştırdığını söyledi. .