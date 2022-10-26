İsrail bunu tartışıyor: 5’ten fazla doğuran Arap kadınlara ceza verelim!

İsrail’de, Gideon Sahar isimli doktordan skandal teklif! Filistinli annelerin doğurganlık oranını azaltmak için tedbir alınması gerektiğini belirten Sahar,5’ten fazla çocuk doğuran Arap annelere para cezası uygulanması gerektiğini savundu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmün ve insanlık dışı uygulamaların dozajını her geçen gün artıran İsrail'de, GideonSahar isimli bir doktordan skandal bir teklif geldi.

Beerşeba'daSoroka Hastanesi Göğüs ve Kalp Cerrahisi Bölüm Direktörü olan Sahar, Filistinli annelerin doğurganlık oranını azaltmak için tedbir alınması gerektiğini belirtti ve 5'ten fazla çocuk doğuran anneye para cezası uygulanması gerektiğini savundu.

Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmün ve insanlık dışı uygulamaların dozajını her geçen gün artıran İsrail'de, Gideon Sahar isimli bir doktordan skandal bir teklif geldi. Beerşeba'da Soroka Hastanesi Göğüs ve Kalp Cerrahisi Bölüm Direktörü olan Sahar, Filistinli annelerin doğurganlık oranını azaltmak için tedbir alınması gerektiğini belirtti ve 5'ten fazla çocuk doğuran anneye para cezası uygulanması gerektiğini savundu. Filistinli Arap annelerin doğurganlık oranının İsrail için bir tehdit oluşturduğunu belirten Irkçı Sahar'a sağlık personellerinden tepki yağdı. 150'den fazla sağlık personeli, ırkçı doktorun görevden alınması için dilekçe hazırladı.

İSRAİL VE FİLİSTİNLİLER BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

İsrail ve Filistinliler arasında doğum oranları, tarihi düşman niteliğindeki iki halk arasındaki yarışı yansıtıyor. Bölgedeki demografik üstünlüğü birbirine kaptırmak istemeyen iki toplum arasında doğum yarışı yaşanıyor. İsrail'de bir çok gelişmiş ülkeden daha yüksek kadın doğum oranı var: Kadın başına doğum oranı 2,90. Filistin verileri ise kadın başına doğum oranını 3,49 olarak gösteriyor.