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İsrail bu kez Hristiyanları engelledi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Ortodoks Hristiyanlara engel oldu.

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01.05.2021 19:07:40
İsrail bu kez Hristiyanları engelledi

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürüdü.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen Hristiyanlar, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak bazı Hristiyanların geçişine izin vermediği görülüyor.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin, geçişlere engel olmak için demir barikatlar kurduğunu, yalnızca bazı din adamları ve az sayıda Ortodoks Hristiyan'ın kiliseye ilerleyebildiğini anlattı.

Bu yıl ayine katılımcı sayısına ilişkin kısıtlama yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl düzenlenen "kutsal ateş" ayinine getirilen kısıtlamaların aksine bu yıl katılımcı sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmemişti.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları ise Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor.

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilisenin anahtarını Kudüs eşrafından Müslüman 2 aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan