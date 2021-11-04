İsrail, binlerce yeni sığınak inşa ediyor

İsrail savunma bakanlığı, Hizbullah’ın füzelerinden korunmak için Lübnan yakınlarındaki onlarca bölgede binlerce yeni sığınak inşa etme kararı aldı.

‘Galatz' kısaltmasıyla bilinen İsrail rejimi ordusu radyosu, savunma bakanlığının önümüzdeki birkaç ay içerisinde Lübnan sınırı yakınlarındaki kentlerde binlerce yeni sığınak inşa edeceğini bildirdi.

Haberde bu kararın, Hizbullah'la savaş tehlikesinin arttığının bir göstergesi olduğu bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın Lübnan sınırı yakınlarındaki kentlerde yeni sığınak inşaatlarının devam ettiğini açıkladığı ifade edildi.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi de kısa bir süre önce yayımladığı bir haberinde işgalci rejim ordusunun Hayfa kentindeki stratejik tesislere füze isabet etmesini önlemeye veya en azından bu kentte depolanan kimyasal maddelerin miktarını azaltmaya çalıştığını bildirmişti.

Lübnan'la herhangi bir savaş olması halinde Hizbullah'ın füzelerinin muhtemel hedefi olması beklenen Hayfa kentindeki amonyak tesislerinin bölgede adeta bir kitle imha silahı etkisi yaratabileceği belirtiliyor.

İsrail rejimi ordusunun Hayfa ve Aşdod limanlarının Hizbullah'ın stratejik hedefleri olduğunu düşündüğünü belirten Maari gazetesi, “2006 yılındaki savaşla şu andaki durum arasındaki en temel fark, Hizbullah'ın artık hedefini nokta hassasiyetiyle vuran yüksek isabete sahip füzelere sahip ve bu da bir sonraki savaşta çok önemli bir konu” yorumunu yaptı.

Hizbullah'ın füzelerinin yüzde 6'sının askeri olmayan binalara isabet etmesinin beklendiğini belirten gazete, rejimin iç cephe komutanlığına füzelerin isabetinden sonra meydana gelecek büyük patlamalara olduğu kadar nüfusun yüzde 4'ünün tahliyesi için de plan hazırlamasını tavsiye etti.

Kaynak: ydh.com.tr

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