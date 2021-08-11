DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tadilat arttı boya satışları patladı
Uganda, madalya getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi
Raşid Dostum 2001'deki katliamı savundu: Yine aynısını yapacağım
İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor
Terim’den St. Johnstone maçı öncesi kritik açıklama
Çitçiye ne kadar mazot ve gübre desteği verildi?
Yeni örgün eğitim programları ilk öğrencilerini bekliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD istihbaratı: Taliban, 90 gün içinde Kabil'i alabilir
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri’de Bisiklet Turizmi Başlıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Almanya'daki grev ulaşımı durdurdu
Emniyet'ten 'Instagram' uyarısı!

TIMETURK / DÜNYA / İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamaya hazırlandığı bildirildi.

44 Dakika Önce
2021-08-11 23:01:24
İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil Yönetimde Planlama Yüksek Kurulu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 2 bin 200 yeni konut inşasının onayı için gelecek hafta toplanacak.

İsrail Meclisinden 13 Haziran'da güvenoyu alan Naftali Bennett hükümeti, kurulduğundan bu yana ilk kez bu sayıda yasa dışı konut inşasının onayı için çalışıyor.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş