İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 11 evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tubas ilinde 'ruhsatsız' inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 11 yapıyı yıktı.

Filistinli yetkili Mutez Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Tubas ilinin İbzik köyüne baskın yaparak burada Filistinlilerin teneke levhalardan inşa ettiği 11 evi ruhsatsız yapıldığı gerekçesi ile yıktığını belirtti.

Bişarat, yıkımları kınayarak, İsrail'in yerleşim projeleri için Ürdün Vadisi'ni (Ağvar) sakinlerinden boşaltmaya çalıştığını söyledi.

İsrail güçleri bugün sabah saatlerinde, El-Halil kentinin güneyinde de Filistinlilere ait bir evi aynı bahaneyle yıkmıştı.

Ev sahibi Muhammed el-Atraş, Cebel es-Sindas köyündeki 150 metrekarelik evinin İsrail güçlerince C Bölgesi'nde ruhsatsız yapıldığı bahanesiyle yıkıldığını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğü'nün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs'te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerinde İsrail'in 1967 işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısının 1900'den fazla olduğu kaydediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.