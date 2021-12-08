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İsrail Başsavcısı’ndan Netanyahu hakkında gündemi sarsacak açıklamalar

İsrail eski Başbakanı Netanyahu’yu ülkenin DNA’sını değiştirmekle suçlayan Başsavcı Avichai Mandelblit, “Göreve devam etseydi, İsrail demokrasisi tehlikede olurdu” dedi.

2 Saat Önce
2021-12-08 07:59:41
İsrail Başsavcısı’ndan Netanyahu hakkında gündemi sarsacak açıklamalar

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, eski Başbakan Netanyahu hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

İsrail Kanal 12'inin haberine göre, Başsavcı Mandelblit, Benjamin Netanyahu'nun başbakanlık görevine devam etmesi halinde İsrail demokrasisini tehlikeye atacağını söyledi.

Başsavcı Mandelblit, ofisinde kendisine yakın olan kişilerle yaptığı görüşmelerde, Netanyahu'nun üst düzey yetkilileri sadakat kuklaları olarak yönetme girişimlerinin “demokrasi için tehlike oluşturan” rahatsız edici bir eğilim gördüğünü söyledi.

Netanyahu'nun yalnızca kendisine tamamen sadık olanları atamakla ilgilendiğini belirten Mandelblit, eski başbakanın devlet kovuşturmasının ve ülke medyasının temel DNA'sını değiştirmeye çalıştığı “Savaş, halkın inancı üzerine bir savaşa dönüştü” dedi.

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Mandelblit, “Netanyahu, ceza davaları ilerledikçe küçük şeylerle değişikliklere başladı... Bakanlıklara hukuk müşavirlerinin atanmasına müdahale ederek adalet sisteminin ve özgür basının “DNA'sını değiştirmeye kalktı” suçlamasında bulundu.

Netanyahu'yu Yüksek Mahkemeyi, Başsavcılığı ve neredeyse tüm apolitik resmi makamları devralmak istemekle suçlayan Mandelbit, “Bu da “bizi içeriden parçalamamıza neden olabilir” dedi.

“Gerçekten de Tanrı'nın lütfuyla bu tehlikeden kurtulduk. Buna gerçekten inanıyorum… Nasıl biteceğini bilmiyorum. Ben susmazdım. Yargıtay kesinlikle susmazdı.” diyen Mandelblit, “Çünkü aksi takdirde yargılanmayı önlemek için potansiyel bir durum vardı ve Netanyahu her şeyi değiştirir ve hatta davayı kapatmak için yeni bir başsavcı getirebilirdi” ifadelerini kullandı.

Mandelblit, hukukun üstünlüğünü ve İlahi müdahaleyi savunan bireyler dışında “demokrasinin garantisi olmadığını” savundu.

Başsavcı Mandelblit'in açıklamalarına tepki gösteren Netanyahu'ya yakın kaynaklar ise, “Bunlar, ulusun kararını değiştirmekten başka bir şey yapmamaya karar vermiş, seçilmemiş bir hükümet yetkilisinin yorumları” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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