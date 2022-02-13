İsrail basını: Mossad Türkiye'de İsraillilere yönelik 12 saldırının önlenmesine yardım etti

İsrailli iş insanı Yair Geller'e İstanbul'da düzenlenmesi planlanan suikastının engellendiği haberlerinin ardından iddia: Mossad son iki yılda 12 benzer saldırı planının önlenmesine yardım etti.

İran'ın İsrailli iş insanı Yair Geller'e İstanbul'da suikast planladığına dair haberlerin ardından, bir iddia da İsrail medyasından geldi.

Channel 12 televizyonu, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın geçtiğimiz iki yılda Türkiye'de yaşayan İsraillilere yönelik 12 saldırı girişiminin engellenmesine yardım ettiğini öne sürdü.

Haberde, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin gergin olmasına rağmen Mossad ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiği belirtildi. Habere göre, söz konusu saldırı planlarının büyük kısmı IŞİD bağlantılıydı ve Türkiye'de yaşayan İsraillileri hedef almayı amaçlıyordu.

İran'ın, nükleer programının mimarı olan Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak için İsrailli iş insanı Yair Geller'ı hedefine koyduğu ve suikast planının, MİT operasyonuyla engellendiği belirtilmişti .