İsrail Başbakanı Kovid-19'a yakalandı

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'Başbakan Naftali Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek.' ifadelerine yer verildi.