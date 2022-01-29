İsrail Başbakanı: İran ahtapotunun kollarını değil kafasını vuracağız

İsrail'de hükümeti kurduktan 7 ay sonra yerel basına konuşan Başbakan Bennet, 'başı Tahran'da olan İran ahtapotunun kuzeyde Hizbullah, Gazze'de İslami Cihad, Suriye sınırında Şii militanlar ile Irak, yemen ve Libya'da diğer kollarıyla İsrail'i sardığını' öne sürdü.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Başbakan Bennett, "Tek yanlı soğuk savaş vardı, onlar vurdu ama biz karşılık vermedik. Bu denklemi değiştiriyoruz. İran'ı zayıflatmak için her yönden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin 'hükümet İran'a savaş mı ilan edecek?' sorusuna Bennett, "Her duruma hazır olmak zorundayız" diyerek cevap verdi.

Bennet, "Strateji değiştirdik, İran ahtapotunun kollarını değil kafasını vuracağız" dedi.

İran'ın Viyan'da ABD ve Batılı ülkelerle finans elde ederek rejimi güçlendirmek için müzakere masasına oturduğunu söyleyen Bennett, İsrail'in İran ile olan sorununun nükleer müzakerelerle sınırlı olmadığını, Tahran'ın 'bölgede başlattığı savaşları da içerdiğini' vurguladı.

Başbakan Bennett, ülkesinin Amerikalıları ve dünyanın geri kalanını Tahran'la bir anlaşmaya varmanın tehlikeleri konusunda uyardığını söyledi.

Viyana'da taraflar arasında nükleer görüşmelerden bir anlaşma çıksa bile bunun İsrail'i bağlamayacağını ifade eden Bennett, “Anlaşmanın bir parçası değiliz ve İsrail her durumda tam hareket özgürlüğünü koruyacak. Bunu sadece kelimelerle değil, eylemlerle de günlük olarak uyguluyorum” dedi.