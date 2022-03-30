İsrail Başbakanı Bennett’ten yeni terör dalgası uyarısı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı sonrası, 'yeni bir terör dalgasıyla karşı karşıya olduklarını' açıklaması yaptı.

Bennett, dün akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde biri polis 5 İsraillinin ölümüne yol açan saldırının ardından yayınladığı görüntülü mesajda İsraillilere seslendi.

Bennett, "İsrail vatandaşları; zor günlerden geçiyoruz. Şu anda yeni bir terör dalgasıyla karşı karşıyayız." dedi.

İsrail'in, "Duvarların Muhafızları Operasyonu" adı altında, 10-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları hatırlatan İsrail Başbakanı, "Tanık olduğumuz terör ve şiddet (şimdiki saldırıların) ilk işaretiydi." diye konuştu.

Bennett, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu (saldırılar), güvenlik teşkilatının yaratıcı olmasını, kendimizi yeni tehdide adapte etmemizi ve bazen örgütsel bağlantısı olmadan yalnız hareket eden bireyler hakkındaki uyarı işaretlerini önceden okumamızı ve terörü daha gerçekleşmeden engellemek için sahada kontrolü elimizde bulundurmamızı gerektiren; İsrail ordusu, İç Güvenlik Servisi Şin-Bet ve İsrail polisi için büyük ve karmaşık bir meydan okumadır.

İsrail vatandaşları; (saldırıda ölenlerin) ailelerinin büyük acısına birlikte ortak olmamızı rica ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Hepimiz sorumlu ve tetikte olmalıyız."

İsrail Başbakanı, son günlerde art arda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında saldırganları ateş açarak öldüren "sivillerin ve polislerin yanında olduğunu" vurgulayarak, şöyle devam etti:

"(Onların) Bazılarıyla görüştüm ve hepimiz adına teşekkür ettim. Bunlar, cesaretleri sayesinde hayat kurtaran İsrail kahramanlarıdır.

Zorlu bir dönemle karşı karşıyayız. Siyonizm'in başlangıcından beri terörle mücadele konusunda tecrübemiz var. Bizi o zaman da yıldıramadılar, şimdi de yıldıramazlar. İsrail vatandaşları; bu sefer de kazanacağız."

BENİ BARAK SALDIRISI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu belirtmişti.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SALDIRILAR

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. .