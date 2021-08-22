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TIMETURK / DÜNYA / İsrail Başbakanı Bennett 'İran'ı durdurmak' için ABD Başkanı Biden'e plan sunacağını söyledi

İsrail Başbakanı Bennett 'İran'ı durdurmak' için ABD Başkanı Biden'e plan sunacağını söyledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmak için plan sunacağını belirtti.

54 Dakika Önce
2021-08-22 21:14:32
İsrail Başbakanı Bennett 'İran'ı durdurmak' için ABD Başkanı Biden'e plan sunacağını söyledi

Bennett haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, salı günü Beyaz Saray'da Biden ile yapacağı görüşmeye de değindi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı bir heyetle Washington'a gideceğini ifade eden Bennett, İran konusunda "kritik bir noktada" bulunulduğunu, bu nedenle Washington ziyaretinin zamanlamasının "önemli" olduğunu söyledi.

İran'ın Uranyum zenginleştirme çalışmalarında hızla ilerlediğini ve tek bir nükleer bomba yapımı için kullanılacak malzemelerin tedarikine gerekli süreyi önemli ölçüde kısalttığını ileri süren Bennett, "Başkan Biden'a İranlıları durdurmanın zamanının geldiğini, kullanımı dolmuş bir nükleer anlaşmaya tekrar girerek onlara can simidi verilmemesini söyleyeceğim." ifadesini kullandı.

Bennett, bunun yanı sıra Biden'a İranlıları hem nükleer alanda hem de bölgedeki "saldırganlığını" dizginlemek için hazırladıkları bir planı sunacağını sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Bennett ile ABD Başkanı Biden'ın, 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin ana gündem maddesini İran konusunun oluşturması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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