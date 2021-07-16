İsrail Başbakanı Bennett: BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği zayıf

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 'BioNTech/Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf' dedi.

Üst düzey sağlık yetkilileri ve bakanlarla toplantı düzenleyen Bennett, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Pfizer aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı etkinliği hakkında konuşan Bennett, "Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.