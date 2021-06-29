İsrail Başbakanı Bennet ile Sisi bir araya gelme kararı aldı

İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan son gelişmeleri konuştukları telefon görüşmesinde “yakın zamanda” bir araya gelme kararı aldıkları belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeleri konuştukları telefon görüşmesinde “yakın zamanda” bir araya gelme kararı aldıkları belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Bennett, 21 Mayıs'ta Filistinli guruplar ile İsrail arasında varılan ateşkes ve Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için yapılan dolaylı esir takası görüşmelerinde Mısır'ın arabuluculuğu için Sisi'ye teşekkür etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bennett'ın göreve gelmesinden sonraki ilk görüşmede Sisi de 13 Haziran'da İsrail'in yeni başbakanı olması dolayısıyla Bennett'ı tebrik etti, ateşkesin güçlendirilmesi, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Kahire'nin açıklamasında ise Sisi'nin Filistin ve İsrail arasında kalıcı bir çözüm bulunması çağrısını yineledi.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dün Lübnan'ı ziyaret etti. Haniye, Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Haniye, Lübnan için güven ve istikrar temennisinde bulundu. Haniye, “Lübnan egemen bir ülke ve bağımsız karar sahibidir, Filistinli kardeşlerini de nasıl destekleyeceği kararını kendisi belirler. Dolayısıyla Lübnan'da hiçbir kesimin işgalci İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz” ifadelerini kullandı. Haniye ardından Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.