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İsrail Başbakanı 'BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı' olmasını diledi

İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden ilk başbakan sıfatıyla tamamladığı Abu Dabi temaslarında 'iki ülke ilişkilerinin halklar arasında barış boyutuna ilerletilmesi amacı taşıdıklarını' söyledi.

16 Dakika Önce
2021-12-13 20:30:56
İsrail Başbakanı 'BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı' olmasını diledi

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyareti tamamlarken bugün görüştüğü BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkür etti.

Açıklamada Bennett'in şu ifadeleri yer aldı:

"Gün boyunca iki ülkenin göreceli gücünden bahsettik. Amacımız ilişkileri ilerletmek ve bu sayede sadece liderler arasında değil halklar arasında da bir barışın olması. Buradan, iki ülke arasındaki bu örnek bağların bölgedeki geniş kapsamlı ilişki ağı için bir köşe taşı olacağı yönünde büyük iyimserlikle ayrılıyorum."

BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı olarak dün Abu Dabi'ye ulaşan Bennett, bugün BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile bir araya gelmişti.

Bennett, gün içindeki temaslarında BAE Endüstri ve Gelişmiş Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile iki ülke arasında teknoloji, ticaret ve özellikle yenilenebilir enerji başlıklarında iş birliğini görüşmüştü.

İsrail Başbakanı'nın ayrıca BAE Kültür Bakanı ile karşılıklı spor, film ve televizyon yapım projelerinde iş birliği konularını ele aldığı bildirilmişti.

Bin Zayid, 18 Ekim'de, İsrail Başbakanı'na ülkeyi ziyaret etmesi için davette bulunmuştu.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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