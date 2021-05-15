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İsrail, aynı aileden 5’i çocuk 7 Filistinli’yi daha katletti

İşgal devleti İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha hayatını kaybetti.

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15.05.2021 08:11:20
İsrail, aynı aileden 5’i çocuk 7 Filistinli’yi daha katletti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor.

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İşgal devleti İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu.

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Şehit olan Filistinlilerin naaşları, Şifa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehitlerin yakınları, hastanede üzüntü yaşadı.

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Gazze'deki ''Hükümete ait Ensar kompleksi'' düzenlenen hava saldırıları sonucu ise bölgeden dumanlar yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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