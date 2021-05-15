İsrail, aynı aileden 5’i çocuk 7 Filistinli’yi daha katletti
İşgal devleti İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha hayatını kaybetti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor.
İşgal devleti İsrail uçaklarının, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu.
Şehit olan Filistinlilerin naaşları, Şifa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehitlerin yakınları, hastanede üzüntü yaşadı.
Gazze'deki ''Hükümete ait Ensar kompleksi'' düzenlenen hava saldırıları sonucu ise bölgeden dumanlar yükseldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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