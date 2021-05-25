İsrail ateşkese rağmen bir Filistinli'yi daha öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İşgal devleti İsrail varılan ateşkes rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir el-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin, Ramallah yakınlarındaki Ummu'ş Şerayıt beldesinde Ahmed el-Fahd isimli Filistinlinin üzerine ateş açtığını söyledi.

Cağub, El-Emari Mülteci Kampı'ndan olan Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da Mustaribin özel güçlerinin, Ummu'ş Şerayıt beldesinde bir araca ateş açtığını ve bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tanıklar, Filistinlinin cenazesinin, Filistin Tıp Kompleksine kaldırıldığını söyledi.

İsrail polisi 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı

Öte yandan İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu taş attığı iddiası ile gözaltına aldı. Çocuğun polis aracında bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına almak istedi, çocuğu polis aracına bindirdi.

Gerekçe olarak, çocuğun "polis aracına taş attığı" öne sürüldü.

10 yaşındaki çocuğun kız kardeşi ise gözyaşları içerisinde polise derdini anlatmaya çalıştı. Abisinin bir şey yapmadığını, serbest bırakmalarını istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.