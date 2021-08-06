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TIMETURK / DÜNYA / İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.

4 Saat Önce
2021-08-06 16:46:19
İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermiyle vurulan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 3 kişinin plastik mermiyle vurularak, 7 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Abdürrahim

Biri şu israile dur diyemiyormu?yazıklar olsun müslüman ülkelere.5 10 milyonluk israil müslümanlara ve dünyaya kök sokturuyor

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