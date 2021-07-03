İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı ana ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.