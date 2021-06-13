İsrail askerlerinden 'yıkım terörü'

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilere ait bazı ev ve ahırlar, 'ruhsatsız' oldukları gerekçesiyle İsrail askerlerince yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilere ait bazı ev ve ahırlar, "ruhsatsız" oldukları gerekçesiyle İsrail askerlerince yıkıldı.

Filistinli aktivist gazeteci Faris Kaabne, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı Tayyibe beldesinin kırsalındaki bedevi topluluğuna baskın düzenlediğini söyledi.

Askerlerin köydeki 6 ev ile hayvan barınaklarını yıktığını belirten Kaabne, yaklaşık 15 kişiden oluşan bedevi ailelerin evsiz kaldığını ifade etti.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni yapı veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail askerleri Filistinli işçileri dedarbetti

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çevresine örülen Ayrım (Utanç) Duvarı'nı aşıp İsrail kentlerindeki işlerine gitmeye çalışan Filistinli 3 işçiyi darbederek yaraladı.

"Filistin'in Sesi" radyosunun haberine göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde Filistinli 3 işçi sabahın erken saatlerinde İsrail kentlerindeki işlerine gitmek için Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalıştı.

İsrail askerlerine yakalanan işçilere şiddet uygulandığı belirtildi.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesinden alınan bilgiye göre, şiddetli şekilde darbedilen işçilerin kafa ile yüzlerinde morluklar ve kırıklar oluştu.

Batı Şeria'daki Filistinli işçiler özellikle haftanın ilk gününde İsrail kontrol noktalarında yaşanan aşırı kalabalığa yakalanmamak için Ayrım Duvarı'ndaki açıklıkları kullanarak İsrail kentlerindeki işlerine ulaşmaya çalışıyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.