DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de koronavirüs ölümleri 584 bini aştı
Dünya, İsrail'in çocuk katliamına seyirci
Avusturya ile Sırp Cumhuriyeti'nden İsrail'e destek
Çağrı merkezi maaşları 2021 | Çağrı merkezi müşteri temsilcisi maaşları ne kadar?
Iğdır'da silahlı saldırı: 3 ölü
Mescid-i Aksa’da “Erdoğan” sloganları
İstanbul'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Türk Telekom iş başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Türk Telekom işçi alımı 2021
İsrail askerleri yine saldırdı: 27 yaralı
Kontrollü normalleşmede okullar açık mı? 2021'de yüz yüze eğitim bitti mi?
Bazı ABD'li Demokrat Kongre üyelerinden İsrail'e tepki
'İsrail’in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz'
Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
Ateş gökkuşağı nedir? Ateş gökkuşağı nasıl oluşur?
Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

İsrail askerleri yine saldırdı: 27 yaralı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto eden yüzlerce Filistinliye müdahalesinde 27 kişi yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.05.2021 15:21:27
İsrail askerleri yine saldırdı: 27 yaralı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto eden yüzlerce Filistinliye müdahalesinde 27 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin barışçıl yürüyüş düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi.

Saldırılarda 17 kişinin gerçek mermi, 6'sının kauçuk kaplı metal mermi ile yaralandığı, 4 kişinin darbedildiği kaydedildi. Müdahale sırasında 74 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin müdahalesine Filistinli gençlerin ise taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdiği belirtildi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki gösterilerde de arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Usrin ve Beta kasabaları, Nablus kentindeki Havara kontrol noktası ve Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum civarında düzenlenen gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan