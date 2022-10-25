İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Batı Şeria'da işgal güçlerinin kurşunuyla 5 Filistinli şehit oldu, aralarında 5'i hayati tehlikede 22 kişi de yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada 4 kişinin Nablus'ta, bir kişinin de Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Filistin resmi televizyonundan aktarılan bilgiye göre ise, İsrail askerlerinin Nablus'ta olduğunun fark edilmesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıktığı ve yaralananlar arasında Filistin güvenlik güçlerine bağlı unsurların da olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan İsrail Savunma Ordusu, "Savunma ordusu, Şabak ve özel operasyon polis birimi ortak gücü, Nablus'un eski şehir içinde terörist Aslanlar İni grubunda merkezi aktivistlerin patlayıcı üretiminde bir laboratuvar olarak kullanılan bir gizlenme dairesine baskın yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri saldırı sonrası bölgeden ayrılırken Nablus'un eski şehir bölgesindeki ev ve dükkanlarda büyük hasar bıraktı.

"ASLANLARIN İNİNDEN ÇIKIŞ VAKTİ GELMİŞTİR"

Kendilerini "Aslanların İni" olarak adlandıran Filistinli gruptan yapılan açıklamada, "Ey yüce millet, güç, gelecek ve ümmetin hayatı sizlersiniz. Cihatla, savaşma ve şehadetle şeref bulduk. Ancak teslim olmak zül ve alçaklık olup bu utanç ve zillettir" ifadeleri yer aldı.

"Aslanların ininden çıkış vakti gelmiştir" diyen Aslanların İni adlı grup Filistinlileri harekete geçmeye çağırdı.

FİLİSTİN'DEN SAVAŞ SUÇU AÇIKLAMASI

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Nablus kentinde düzenlediği saldırıları "savaş suçu" olarak niteledi.

Başkanlığın açıklamasında, saldırının bir savaş suçu olarak şiddetle kınandığı kaydedildi.