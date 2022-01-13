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TIMETURK / DÜNYA / İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı: 2 ölü

İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı: 2 ölü

İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi yakınlarındaki bir üste açılan 'dost ateşi' sonucu 2 subayın öldüğünü duyurdu.

46 Dakika Önce
2022-01-13 11:45:00
İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı: 2 ölü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece(dün) Ürdün Vadisi'ndeki bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında, dost ateşi sonucu 2 İsrailli subay öldürüldü." denildi.

Açıklamada, "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları aktarıldı.

Durum, subayların ailelerine haber verildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kimliğini açıklamayan üst düzey bir subay, İsrail'in "Walla" haber sitesine yaptığı açıklamada, öldürülen 2 subayın "İsrail ordusundaki seçkin komando birliklerinden birinin komutasından" olduğunu söyledi.

İsrailli subay, şunları kaydetti:

"Olay, Ürdün Vadisi'ndeki Nebi Musa Üssü'nde yapılan tatbikatın ardından yaşanıyor. Söz konusu 2 subay, askeri üssün çevresinde devriye gezmeye çıkıyor, bu sırada bir kişiden şüpheleniyorlar ve onu gözaltına almaya çalışıyorlar. Gözaltı çalışması havaya ateş açılmasıyla sona eriyor. Ancak (şüphelenilerek gözaltına alınmaya çalışılan) bu asker kendisine ateş ettiklerini düşündüğü 2 subayı sırayla vurarak öldürüyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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