İsrail askerleri Batı Şeria'da eski milletvekilini gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da eski milletvekili Nayif er-Rucub'u gözaltına aldı, Filistinli bir genci yaraladı.

Rucub'un oğlu Muhammed, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde El-Halil kentine bağlı Dura beldesindeki evine baskın düzenleyerek babasını gözaltına aldığını açıkladı.

Muhammed, askerlerin gözaltı sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

İsrail, Mayıs 2021'de gözaltına aldığı Rucub'u 8 ay süren idari tutukluluğun ardından ocak ayında serbest bırakmıştı.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail güçleri, Beytullahim kentinin güneyindeki Ed-Dehişe Kampı'na baskın düzenledi.

Askerler daha sonra baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bir Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca kamptan 4, Dura beldesinden 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytullahim kentindeki Cala Devlet Hastanesi sağlık kaynakları da yaralı bir gencin hastaneye getirildiğini aktardı ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmadı. .