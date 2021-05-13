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İsrail askerleri ateş açtıkları Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerlerine silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi açtıkları ateşle şehit etti.

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13.05.2021 00:49:33
İsrail askerleri ateş açtıkları Filistinliyi şehit etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki "Samaria" Bölge Tugayı'nın bulunduğu bölgede silahla ateş edildiği belirtildi. Açıklamada, olay yerinde iki yaralı olduğu ve "saldırıyı düzenleyen teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, bir Filistinlinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus İsrail askerine ateş açtığı, saldırıda iki askerin yaralandığı, eylemi gerçekleştiren Filistinlinin ise öldürüldüğü belirtildi.

Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan