İsrail askerleri arasında ikinci 'dost ateşi' vakası
İsrail'de 13 Ocak'ta iki askerin 'yanlış teşhis' nedeniyle birbirlerini vurmasının ardından orduda bu ay içinde ikinci kez 'dost ateşi' vakası yaşandı. Mısır sınırı yakınlarında meydana gelen 'dost ateşi'nde 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.
2022-01-27 12:15:41
İsrail askerleri arasında son zamanlarda "dost ateşi" vakalarında artış var.
İsrail ordusunun Mısır sınırı yakınlarında açtığı "dost ateşi" sonucu 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellemek için düzenlenen bir operasyon sırasında 2 sınır muhafızı, ordunun yanlışlıkla ateş açması sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "kaçakçılar tarafından gece boyunca İsrail'e doğru yoğun şekilde ateş açıldığı", açılan ateşe karşılık verildiği sırada "yanlış teşhis" sonucu 2 sınır muhafızının hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Bu, İsrail'de bu ay yaşanan ikinci "dost ateşi" vakası oldu.
İsrail ordusu, 13 Ocak'ta da bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
Gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ndeki bir üste nöbet sırasında "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları duyurulmuştu. .
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