İsrail askerleri arasında ikinci 'dost ateşi' vakası

İsrail'de 13 Ocak'ta iki askerin 'yanlış teşhis' nedeniyle birbirlerini vurmasının ardından orduda bu ay içinde ikinci kez 'dost ateşi' vakası yaşandı. Mısır sınırı yakınlarında meydana gelen 'dost ateşi'nde 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.