DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Galatasaray 9709, Fenerbahçe'den 19.070 fidan
ANALİZ: Suriye'de dikkat çeken Amerikan ve Rus hamleleri
Orman yangınları; AFAD il il açıkladı
Konya'da bir eve silahlı saldırı: 7 ölü
ABD'nin Afganistan'daki 'derin' adamı: Zalmay Halilzad
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
Bakan Pakdemirli: THK'da siyasi hareket edenler var
Özel Harekat İran sınırında nöbette
BM’den Libya çağrısı ‘Derhal terk edin'
24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında
Turizm geliri 3 milyar doları geçti
Fransa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Bugün kandil mi? 2022 Diyanet kandil takvimi
Tokyo'da bir dünya, iki de olimpiyat rekoru kırıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı

TIMETURK / DÜNYA / İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.

4 Saat Önce
2021-07-30 16:20:01
İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde 5 kişinin gerçek, 24 kişinin de plastik mermiyle vurularak, 40 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Filistin Kızılayına göre, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde düzenlenen gösteriye de müdahale eden İsrail askerlerinin 10 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladığı kaydedildi.

Ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş