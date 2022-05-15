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İsrail askerleri 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin 74'üncü yılı sebebiyle toplanan Filistinlilere müdahale etti. 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 10 kişi yaralandı.

17 Dakika Önce
2022-05-15 23:08:48
İsrail askerleri 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire şehirlerinin girişinde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti. Filistinliler İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı, Ramallah ve Bire'nin girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, 7'si gerçek, 3'ü plastik mermiyle olmak üzere 10 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Gerçek mermiyle yaralananların Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildiği, 2 kişide morlukların oluştuğu, 4 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerm'deki Filistin Huduri Teknik Üniversitesi ve Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi çevresinde de benzer olaylar yaşandı. Onlarca öğrenci göz yaşartıcı gazdan etkilendi. .

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