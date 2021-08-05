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İsrail, Arakib'i 191'inci kez yıktı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

6 Saat Önce
2021-08-05 14:45:41
İsrail, Arakib'i 191'inci kez yıktı

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Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köyü 191'inci kez yıktığını belirtti.

Turi, Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünde yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını ifade etti.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşaya n Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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