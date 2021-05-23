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'İsrail, Aksa baskınlarıyla Gazze'de yenilmediğini ispata çalışıyor'

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına izin vererek, 'Gazze'ye açtığı savaşta yenilmediğini ispata çalıştığını' belirtti.

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23.05.2021 13:00:08
'İsrail, Aksa baskınlarıyla Gazze'de yenilmediğini ispata çalışıyor'

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına izin vererek, "Gazze'ye açtığı savaşta yenilmediğini ispata çalıştığını" belirtti.

Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimcinin, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra yaptığı baskını değerlendirdi.

"İşgal yönetimi Aksa baskınlarıyla Gazze'de yenilmediğini ispata çalışıyor." diyen Sabri, Mescid-i Aksa'ya baskınların yeniden başlamasının neden olacağı gerginlikten İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, bölgede gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

- İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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