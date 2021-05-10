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'İsrail, ağır bir bedel ödeyecek'

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle 'dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını' belirtti.

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10.05.2021 15:56:53
'İsrail, ağır bir bedel ödeyecek'

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, "İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş olan Filistinlilere karşı dini bir savaş yürütüyor." dedi.

Kudüs'te yaşanan tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Hamade, bu saldırılar karşısında, "İsrail, ağır bir bedel ödeyecek." diye konuştu.

Hamade, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların İsrail'in "vahşiliğinin ve barbarlığının" delilleri olduğunu ifade ederek, Filistinlilere kararlılıklarından vazgeçmemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmelerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"Gerçek bir katliam ve savaş suçu"

Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "gerçek bir katliam ve savaş suçu" olarak değerlendirdi.

Zuhri, "Tüm halkımızı sokağa çıkmaya ve işgale karşı durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer vererek, İsrail tarafından işlenen bu suçların yankıları olacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan