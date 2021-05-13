İsrail 7 bin yedek askerini göreve çağırdı

İsrail, Gazze'ye olası bir kara operasyonu nedeniyle, 7 bin yedek askerini daha göreve çağırma kararı aldı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye olası bir kara operasyonu nedeniyle 7 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasına karar verdi.

İsrail devlet radyosundan yapılan açıklamada, söz konusu 7 bin askerin daha önce göreve çağrılan 40 bin askere ek olacağı belirtilerek, kararın güvenlik kabinesi üyeleri arasında telefonda yapılan oylamadan sonra alındığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.