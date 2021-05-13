DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı
Kassam Tugayları, İHA'larla İsrail'e ait bir gaz platformu ile askeri yığınağı hedef aldıklarını açıkladı
İsrail 7 bin yedek askerini göreve çağırdı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın
Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması
Mersin sahiline dev balina vurdu!
Mehmet Ağar, Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi
Bakan Soylu'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Bizatihi katkım var!
Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım
İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerini bombaladı
Emeklilik için 3 şart aranıyor: 10 yıl primle emekli olmak mümkün!
İşe alımlarda değişiklikler… ‘Tek kapı’ uygulaması başlıyor
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden 21 yılda 5,8 milyar dolarlık ihracat

İsrail 7 bin yedek askerini göreve çağırdı

İsrail, Gazze'ye olası bir kara operasyonu nedeniyle, 7 bin yedek askerini daha göreve çağırma kararı aldı

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.05.2021 17:52:13
İsrail 7 bin yedek askerini göreve çağırdı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye olası bir kara operasyonu nedeniyle 7 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasına karar verdi.

İsrail devlet radyosundan yapılan açıklamada, söz konusu 7 bin askerin daha önce göreve çağrılan 40 bin askere ek olacağı belirtilerek, kararın güvenlik kabinesi üyeleri arasında telefonda yapılan oylamadan sonra alındığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan