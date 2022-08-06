İsrail 5 yaşındaki kız çocuğunu katletti… Batı basını yine görmedi

Önde gelen İngiliz gazeteleri İsrail’in dün akşamki Gazze saldırısına 1. Sayfalarında yer vermedi. İngiliz gazetelerinin 6 Ağustos Cumartesi günkü birinci sayfalarında ana gündem maddesi İngiltere’de yaklaşan başbakan seçimi oldu.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail, bir süredir sessizliğin hakim olduğu abluka altındaki Gazze'ye dün yeniden saldırdı. 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 80 kişi de yaralandı. İkindi vakti gerçekleşen vahşi saldırıda 5 yaşında kız çocuğu AlâAbdülfettahve İslami Cihad hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi de hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Alâ'yı görmezden geldiler

5 yaşındaki AlâAbdülfettah'a babasının son kez sarılması yürekleri dağlarken, Batı medyası İsrail katliamını bir kez daha görmezden geldi.

Önde gelen İngiliz gazeteleri İsrail'in dün akşamki Gazze saldırısına 1. Sayfalarında yer vermedi. İngiliz gazetelerinin 6 Ağustos Cumartesi günkü birinci sayfalarında ana gündem maddesi İngiltere'de yaklaşan başbakan seçimi oldu.

Filistinlileri suçlayıp İsrail'i akladılar

Haberi internet sitesinde duyuran Birleşik Krallık devlet televizyonu BBC, “Gazze: İsrail tehditler üzerine saldırırken Filistinli militan öldürüldü” başlığını kullandı. Haberde katledilen Filistinlilerden ‘militan' olarak bahsedilirken, İsrail saldırısında vahşice can veren 5 yaşındaki AlâAbdülfettah'tan bir kelimeyle bile bahsedilmedi. Habere basılı gazetede yer vermeyen TheGuardian da “İsrail, Filistinli militanın tutuklanmasının ardından gerilimin ortasında Gazze'yi vurdu” başlığıyla verdiği haberinde “Filistinli yetkililer, İsrail'in 'bu bölgedeki tehdidi ortadan kaldırmaya' hazırlandığını söylemesinin ardından en az 10 kişinin öldüğünü söyledi” spotunu kullandı.