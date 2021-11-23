İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Bu yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech-Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı bildirildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.

Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak, aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.