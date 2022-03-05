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İsrail, 25 Rus milyarderin 'özel jet ve yatlarına' yaptırım kararı aldı

İsrail'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 25 Rus milyardere sınırlı ölçüde yaptırım kararı aldığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-03-05 21:47:20
İsrail, 25 Rus milyarderin 'özel jet ve yatlarına' yaptırım kararı aldı

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaptırım kararı kapsamında, 25 Rus oligarka ait özel jetler İsrail havaalanlarında 48 saatten fazla kalamayacak ve onlara ait yatların limanlara demir atmasına izin verilmeyecek.

Yaptırım kararını, ismi paylaşılmayan "üst düzey bir İsrailli yetkiliye" dayandıran gazete, "İsrail'in, Putin'e yakın Rus iş insanlarına yaptırım uygulanmasında ABD'ye katılmaya karar verdiğini" yazdı. ​​​​​​​

Haberde, söz konusu 25 kişinin kim olduklarına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi. AA .

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