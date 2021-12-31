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İsrail 2021 yılında 8 bin Filistinliyi tutukladı

Filistinli insan hakları kuruluşları, İsrail ordusunun 2021 yılında 8 bin Filistinliyi tutukladığını açıkladı.

26 Dakika Önce
2021-12-31 22:02:38
İsrail 2021 yılında 8 bin Filistinliyi tutukladı

Filistin'deki tutuklu ve insan hakları kuruluşlarının 2021 yılına ilişkin yayınladıkları ortak rapora göre, İsrail güçleri, 1300'den fazla çocuk ve 184 kadın olmak üzere yaklaşık 8000 Filistinliyi tutukladı.

İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Filistinli sayısının 2021 sonunda 4 bin 600'e ulaştığı ifade edilen raporda, bu tutuklular arasında biri kız çocuğu 34 kadın, yaklaşık 160 çocuk, 500'e yakın "idari tutuklu" ve 9 Filistin Yasama Konseyi üyesi bulunduğu belirtildi.

İdari tutuklamanın, İsrail askeri makamları tarafından güvenlik tehdidi iddiasıyla yargılama veya suçlama olmaksızın 6 aya kadar yapıldığı ve bu sürenin askeri makamlarca uzatılabildiği kaydedildi.

Cezaevlerindeki hasta tutuklu sayısının 600'e yaklaştığına işaret edilen raporda, bu tutuklardan 4'ünün kanser hastası olduğu ve 14'ünde ise değişen derecelerde tümör bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Hasta tutukluların en yaşlısının 81 yaşındaki Fuad el-Şubaki olduğu belirtildi.

Raporda, 2021'deki 4 mahkum dahil olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkum sayısının 547'ye ulaştığı kaydedildi.

Raporda, İsrail'in, cezaevlerinde hayatını kaybeden 8 tutuklunun naaşlarını alıkoymaya devam ettiğine de dikkat çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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