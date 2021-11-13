İsrail, 2 vatandaşının Türkiye'de tutuklanmasına tepki gösterdi

İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti. Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı ise, 'Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan'ın sarayını fotoğraflamaktı' dedi.

İsrail, iki vatandaşının İstanbul'da "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti.

Natali ve Mordi Vaknin isimli İsrail vatandaşlarının tutuklama gerekçesi olarak Türkiye ve İsrail medyasında farklılıklar yer aldı.

Anadolu Ajansı çiftin, Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandığını bildiriyor.

İsrail medyasında ise çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı'nı fotoğraflarken gözaltına alındığı yazılıyor.

Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı, "Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan'ın sarayını fotoğraflamaktı" dedi.

İsrail medyasına konuşan avukat Nir Yaslovitzh, "Eğer bir Rus vatandaşı bu sarayın fotoğrafını çekseydi, Türkiye'nin onu tutuklayacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Çiftin 40'lı yaşlarında olduğu da yazılıyor.

'Fotoğrafı WhatsApp grubuna attı'

Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.

Tutuklanan Natali Vaknin'in kardeşi, Ynet haber sitesine verdiği demeçte, kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

Tutuklanan çiftin İsrail'de otobüs şoförü olarak çalıştıkları ve önceki evlilikleri de dahil toplam 5 çocukları olduğu bildiriliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.